البورصة تخسر 37.2 مليار جنيه في يوليو الماضى

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مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يوليو الجاري، بخسائر بلغت 37.2 مليار جنيه ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 873.6 مليار جنيه، مقارنة بـ910.8 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 4%.
وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية، إلى تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي؛ حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنسبة 4.7% ليبلغ مستوى 15580 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 7.47% ليبلغ مستوى 745 نقطة، كما انخفض مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا نحو 6.4% ليبلغ مستوى 1930 نقطة.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 22 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.937 مليار ورقة، منفذة على 434 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه وكمية تداول 2.997 مليار ورقة منفذة على 370 ألف عملية  خلال شهر يونيو.
وفيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 20.6 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 26.8 مليون ورقة منفذة على 2508 عمليات  خلال الشهر.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 83.66% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.34% خلال الشهر.
وحول تعاملات المستثمرين، أوضح التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 74.11% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.81%، والعرب على 6.08%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، موضحا أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 1.028 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 63.54 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 10.725 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 413.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 50.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.88%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 275.97 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 3.249 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 3.302 مليون سند تقريبا.

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