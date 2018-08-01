"السويدي": 27 ألف جنيه مرتب نائب البرلمان شهريًا

كشف النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مرتب عضو مجلس النواب بالبدلات يقدر بـ27 ألف جنية شهريا.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، يوم الثلاثاء، أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لموظفي المجلس، مضيفا أن مرتب عضو مجلس النواب يصل لـ27 ألف جنيه بجميع البدلات.

