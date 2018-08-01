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"السويدي": 27 ألف جنيه مرتب نائب البرلمان شهريًا

الحياة السياسية

النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات
النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات

المصريون ـ متابعات

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كشف النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مرتب عضو مجلس النواب بالبدلات يقدر بـ27 ألف جنية شهريا.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، يوم الثلاثاء، أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لموظفي المجلس، مضيفا أن مرتب عضو مجلس النواب يصل لـ27 ألف جنيه بجميع البدلات.
وتابع السويدي، أن  مصر من أقل الدول التي تفرض ضرائب في العالم.

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أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان