فيسبوك يحذف 32 حسابًا بسبب هذا الأمر الخطير

01 أغسطس 2018 - 01:46 ص

أعلنت شركة "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، حذف 32 حسابًا من موقعي فيسبوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي، للاشتباه بمحاولة أصحابها التأثير على الانتخابات الأمريكية النصفية المقبلة.



وأوضحت الشركة في بيان، نقلته "أسوشييتد برس"، أنها كشفت عن محاولات متطورة على منصاتها، يحتمل أن روسيا وراءها، للتأثير على السياسات الأمريكية.



وأضاف البيان أن "الشركة أغلقت 32 حسابًا من فيسبوك وإنستغرام لضلوعها في سلوك سياسي منسّق، كما بدا أنها مزيفة".



ورغم نفي الشركة معرفة أصحاب تلك الحسابات، إلا أنها رجّحت ارتباطها بروسيا.



وبيّنت أنها اكتشفت وجود بعض الاتصالات بين الحسابات التي أغلقتها، وأخرى مرتبطة بـ "وكالة أبحاث الإنترنت الروسية" كانت قد حذفتها قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.



وقالت فيسبوك إن أكثر من 290 ألف حساب يتابع صفحة على الأقل من تلك الصفحات المزيفة.



ووفقًا لمسؤول في فيسبوك، فضل عدم ذكر اسمه، فقد عقدت الشركة جلسات خاصة في مجلسي النواب والشيوخ، بهذا الشأن، هذا الأسبوع.

