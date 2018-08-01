"الحريري": المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية مفتعلة

01 أغسطس 2018 - 01:52 ص

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، يوم الثلاثاء، إن "المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة في البلاد، "مشاكل مفتعلة، من قبل كل من يضع إعاقات" ضد تشكيلها.جاء ذلك في دردشة للحريري مع الصحافيين بعد ترأسه اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية بمقرّ إقامته في "بيت الوسط" بالعاصمة بيروت.وأضاف رئيس الوزراء "أنا لست مع حكومة أكثرية، بل على العكس، إجماع (القوى السياسية على حكومة وحدة وطنية) الذي حصلنا عليه والتسوية التي قمنا، بها هما فقط لكي يكون كل الفرقاء في الحكومة". وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون قد كلّف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية في مايو/ أيار الماضي.



ويواجه لبنان مصاعب اقتصادية وسياسية بعد تأخر تشكيل الحكومة، إثر تكليف سعد الحريري، منذ 24 مايو الماضي.



ويعود تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى مطالب القوى السياسية اللبنانية بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.



وفي سياق آخر قال الحريري ردا على سؤال: "من المستحيل أن أزور سوريا، لا في وقت قريب ولا بعيد، حتى وإن انقلبت كل المعادلات، وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك فساعتها(وقتها) بتشوفولكم (تبحثون عن ) حدا (شخص) تاني غيري".



وكان الحريري قد انتقد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم مسؤولين لبنانيين افصحوا عن نيتهم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، كما انتقد مسؤولين آخرين يزورون سوريا دون ذكر أسمائهم

