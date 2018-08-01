  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:42 ص
بحث متقدم
صلاح

"فيفا" يتغزل في أخلاقيات محمد صلاح بعد هذا الأمر

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تعادل الزمالك أمام بتروجيت

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا

القبض على بقال يزور بطاقات تموينية داخل مسجد

"التموين" تكشف معلومة جديدة عن إضافة المواليد

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

أخطر معلومة يكشفها أستاذ جراحة بـ"طب عين شمس

الطلاق

الطلاق في مصر: «خراب البيوت» يحدث من هنا

مجلس النواب

لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة

العقارات في مصر

خبراء: هذا هو سر ارتفاع أسعار العقارات

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

تحطم طائرة تقل أكثر من 80 راكبًا في المكسيك

عرب وعالم

نجاة مدافع برازيلي من حادث تحطم طائرة
نجاة مدافع برازيلي من حادث تحطم طائرة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ديدان صغيرة تعود للحياة بعد 42 ألف عام

#

نتائج أولية.. فوز «عمران خان» بالانتخابات الباكستانية

#

«فيديو مذهل».. الصين تبني مسار سكة حديد في 4 ساعات

#

تسمم 30 شخصًا إثر انبعاث دخان سام في إندونيسيا

أعلن مسؤولون في المكسيك، ليلة الثلاثاء، تحطم طائرة ركاب في ولاية دورانغو شمالي البلاد.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المسؤولين أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران المكسيكية "إيرومكسيكو" تعرضت لـ "حادث" في دورانغو.
ونشر موقع "بازفيد نيوز مكسيكو" الإخباري عبر تويتر فيديو يظهر تحطم الطائرة واشتعالها.
كما نشر صورًا تظهر هرع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وقال الموقع في تغريدة إن الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار غوادالوبي فيكتوريا في دورانغو، متجهة إلى مكسيكو سيتي.
وأوضح الموقع أن الطائرة كانت تقل أكثر من 80 راكبًا، إلى جانب طاقم الطائرة، دون مزيد من التفاصيل حول مصير الركاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد فعل من مرتضى منصور بعد التعادل مع بتروجت
» لهذا السبب يقع كثيرون منا فريسة للنصب والخداع
» تفاصيل جديدة بواقعة اختطاف طالب بالعاشر
» نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب
» أغرب مكالمة يتلقها معتز الدمرداش في تاريخه
» "الكلاب بتلعن اليوم اللي اتولدت فيه في مصر"
» مفاجأة مذهلة عن القيمة السوقية لشركة "أبل"
» الزمالك يتعادل سلبيًا مع بتروجت
» بالصور.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة
» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» بالأسماء والصور.. الداخلية تعلن تصفية 5 عناصر من «حسم»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان