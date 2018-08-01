ووفقا للموقع، المهتم بمنتجات شركة أبل، فإن اختبار وتفحص النسخة التجريبية الخامسة للمطورين من نظام التشغيل "آي أو إس 12" تضمن "إشارات" واضحة لوجود شريحة اتصال ثانية.

ولم يوضح التقرير إذا ماكنت الشريحة الجديدة ستكون من الطراز المدمج "eSIM" غير القابلة للاستبدال أم ستكون مثل شرائح الاتصال التقليدية SIM، مكتفيا بالإشارة إلى تفكير أبل بجدية في طرح هذا الطراز المختلف من هواتف "آيفون".

ولم يفرط التقرير في التفاؤل بشأن "آيفون بشريحتي اتصال"، مؤكدا أن هذه الأنباء تتداول منذ سنوات بدون تحققها على أرض الواقع بالفعل.