صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية عن "صلاح"

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ليفربول

كشفت جريدة إل باييس الإسبانية مفاجأة كبرى عن نجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدة أن نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع هداف ليفربول الإنجليزي لكن الرد كان مفاجئا .

وقالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد أخرت الموافقة على رحيل رونالدو إلى اليوفينتوس لحين الحصول على البديل .

وأضافت : "تواصلت الإدارة مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مطلع الشهر الماضي بعد تأكدها من رغبة رونالدو في الرحيل ، لكن رد صلاح كان مفاجئا ، حيث قام بتمديد تعاقده مع ليفربول وهو ما اعتبرته الإدارة رفضًا ضمنيا - لكن لا يخلو من الوضوح - لعرض الميرنجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع هاري كين أو كليان مبابي لكن فشل في الحالة الأولى بسبب مغالاة توتنام في طلباته المادية ، وفشل في الحالة الثانية بسبب رفض باريس سان جيرمان فكرة التخلي عن نجمه الفرنسي.

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