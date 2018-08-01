لكن يعتقد أن هذا القلق في طريقه إلى الزوال مع الآمال، التي يقدمها علاج جديد على شكل "قرص" أو "حبة دواء"، ربما يتم توفيرها مستقبلا.

وتعمل "الحبة" اليومية على عكس آلية الصلع والشيب، وحتى الالتهابات السابقة المرتبطة بطبيعة الوجبات، التي تحتوي على كثير من الدهون والكولسترول.

على الأقل هذا ما حدث عند تجربة الدواء الواعد على الفئران، وفقا لما جاء في صحيفة "الصن" البريطانية.

وبحسب التقرير الصحفي، فإن المركب الذي تتكون منه حبة الدواء يعمل على وقف إنتاج الدهون المعروفة باسم "الدهون السفنغولية السكرية" GSLs، التي تعتبر من المكونات الأساسية للجلد والأغشية الخلوية الأخرى.

وكانت تجارب أجريت على الفئران بتغذيتها بوجبات غذائية ذات مكونات دهنية عالية، الأمر الذي ترتب عليه تجرد شعر الفئران من اللون وتحوله من الأسود إلى الرمادي فالأبيض، وكذلك سقوط الشعر بكثافة والتهابات في الجلد.

غير أن إعطاء العلاج لها، أثمر عن توقف كل تلك الأعراض، وانعكاس الآلية المرضية، واستعادة الشعر ولونه بشكل سريع.

لكن العلماء الأميركيين في كلية الطب بجامعة جون هوبكنز حذروا من أن الآثار نفسها قد لا تحدث عند البشر، في حين يعتقد العلماء القائمون على التجربة أن هذه النتائج قد تمهد الطريق أمام علاج جديد.