"الكيتو دايت".. لمشارى راشد يشعل عاصفة بتويتر

01 أغسطس 2018 - 09:41 ص

تسببت تدوينة للقارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي في موجة من ردود الأفعال الواسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب تغريدة عن "وجبات الدايت".

كان العفاسي قد غرد على حسابه على تويتر: "أفضل نظام غذائي جربته نظام "الكيتو جينيك دايت" نزلت بشهر 6 كيلو اقرأوا عنه وشوفوا باليوتيوب "سحر".

وأضاف مشاري راشد هذه ليست دعاية ولا استشارة طبية، لافتا إلى أن الشباب الكويتي والمطعم الوحيد المتخصص بالكويت بنظام الكيتو طلبوا مني أصور وجبتي بالعافية.

وغرد حساب فيصل المسلّم: "عليك بالعافية شيخ وأنا شفتك شخصيًا وعرفت مدى التزامك بالدايت اللي ماشي عليه ونتيجته مبينة واضحة.. الله يلبسك ثوب الصحة والعافية".

بينما غرد حساب محمد رجب: بالهناء والشفاء يا شيخنا الجليل، لكن، أفضل نظام غذائي هو Plant Based Diet

وغرد آخر: "يا شيخنا من راقب وزنه مات همًا".

فيما سخر حساب ناصر الفهد قائلا: "ناقص يقول يساعد على صيام عشرة ذي الحجة".

جاء هذا بعد قيام الداعية السعودي محمد العريفي منذ عدة أيام بوضع إعلان لقهوة "أرابيكس الخير" على حسابه والتي تقول: "مسافر الصيف لا تنس أساسيات الكيف ..حضرها في الفندق" ، بدون أي تعليق من قبل العريفي ، والتي اعتبرها البعض أنها مجرد دعاية للقهوة لا تليق بصفحة الداعية.



