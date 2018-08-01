شاهد..أفضل 10 صور رياضية على مدار أسبوع

01 أغسطس 2018 - 10:04 ص

التقطت مجموعة من بعض الصور الرياضية الأسبوع الماضي، خلال منافسات رياضية مختلفة في شتى أرجاء العالم الأسبوع الماضي وفقًا لما نشرته "bbc"

فاحتفلت الفنلندية تارو لاتي ليوكونين بفوزها مع أنينا باركينين في مباراة نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية أمام اليابانيتين يوي ناغاتا ومينوري كومادا.

وفي الولايات المتحدة، احتشدت الجماهير خلال افتتاح نهائي دوري أبطال "أوفرواتش" في مركز باركلايز.

واحتفل لاعب نادي ليفربول شيردان شاكيري بهدفه الذى سجله من ركلة هوائية خلال الشوط الثاني في مباراة كرة القدم لبطولة الكأس الدولية للأبطال أمام نادي مانشستر يونايتد في ملعب متشيغان في آن أربور.

وسعي اللاعب نادي ميامي مارلين جيه تي ريلموتو خلال مباراة بيسبول إلى التقاط رمية كرة خلال مباراة أمام فريق نادي أطلنطا برافيز في مارلين بارك.

وظهرت علامات الإحباط على لاعبة الهوكي اليابانية موتومي كاوامورا بعد ضربة بعيدة عن الهدف خلال مباراة كأس العالم لهوكي السيدات أمام فريق نيوزيلندا في مركز لي فالي للهوكي والتنس.

أيضا التقط صورة لدراجون يتسابقون عبر كهف طبيعي خلال المرحلة الـ16 لبطولة "تور دو فرانس" لسباق الدراجات الـ 105 بين كاركاسون و بانير دو لوشون.

روبي أوفلاين لاعب نادي كورك لرياضة قذف الكرة خلال مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة قذف الكرة الأيرلندية.

اللاعبان ماتيو سيرادوري وفابيان لوركين يتنافسان خلال المرحلة الرابعة لسباق رالي طريق الحرير 2018.

فريق نادي فيفر أثناء مرحلة الإحماء قبل مباراة كرة الشبكة أمام نادي فيكسين في بيرث أرينا.

رجل يقفز من ارتفاع 22 مترا من فوق جسر أورا إي شينيتي خلال المسابقة السنوي للغطس من ارتفاع.