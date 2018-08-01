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قائد الحرس الإيرانى: الشعب لن يسمح بلقاء الشيطان ترامب

عرب وعالم

قائد الحرس الثورى الايرانى
اللواء محمد علي جعفري

وكالات : حنان حمدتو

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اعترض القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري على الاجتماع المرتقب بين القيادة الأمريكية والإيرانية، قائلا: "إن الشعب لن يسمح لمسئوليه بلقاء الشيطان الأكبر".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن جعفري والذي قال: "الشعب الإيراني يختلف عن الشعوب التي تخضع للهيمنة ولن يسمح لمسئوليه بلقاء الشيطان الأكبر".

وأضاف، موجهًا حديثة لترامب: "إيران ليست كوريا الشمالية لكي ترد بالإيجاب على دعوتك لإجراء لقاء. اعلم أن الشعب الإيراني يختلف كثيراً عن الشعوب التي ترضخ للهيمنة".

وتابع: "أنت رئيس غير مهني وتمارس في ميدان السياسة مهنتك في التجارة.. من كانوا قبلك كانوا يعرفون أكثر منك أن الإيرانيين يقفون متحدين في وجه أي شكل من أشكال الضغوط الخارجية".

كان مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني قد حدد أمس شروطاً لعقد مثل هذا اللقاء. وقال حميد أبو طالبي مستشار الرئيس الإيراني: "من يؤمنون بالحوار وسيلة لحل الخلافات في المجتمعات المتحضرة، ينبغي عليهم أن يلتزموا بأدواتها أيضاً، فاحترام الشعب الإيراني وخفض التصرفات العدائية وعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من شأنها تمهيد الطريق غير المعبد الراهن".

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