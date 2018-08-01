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640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

عبد القادر وحيد- متابعات

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6 أشهر

طناعة الثقافة

السين

640 مليار دولار

قالت  بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين إن حجم الأرباح الإجمالي لكبرى الشركات الرئيسة العاملة في مجال الثقافة، التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية خمسة ملايين يوان ( نحو 733500 دولار أمريكي) فما فوق، وصل إلى 4.22 تريليون يوان (640 مليار دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بارتفاع بنسبة 9.9% على أساس سنوي.

وأضافت المصلحة  أن النمو المسجل جاء أقل بـ 0.6 نقطة مئوية عن المسجل في الربع الأول من العام الجاري وبواقع 1.8 نقطة مئوية أقل من النمو المسجل لنفس الفترة من العام الماضي.

يأتي هذا في إطار حفاظ  الصين على نموها الثابت في حجم إيراداتها من صناعة الثقافة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالمكاسب القوية المحققة من قبل موفري خدمات الأخبار والمعلومات.


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