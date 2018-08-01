» الدنمارك تبدأ حظر المنتقبات فى الأماكن العامة

01 أغسطس 2018 - 12:09 م

بدأ اليوم تطبيق قرار البرلمان الدنماركى، بحظر ارتداء النقاب للسيدات المسلمات اللاتى يتواجدن فى الأماكن العامة، ذلك القرار الذى صدر فى مايو الماضى، ومن المقرر أن تُنظم اليوم مسيرة احتجاجية لنسوة مسلمات وغير مسلمات وهن يرتدين النقاب تحديا للقانون.

وبمقتضى القانون الجديد، سيكون بمقدور الشرطة مطالبة السيدات اللواتي يرتدين النقاب بمغادرة الأماكن العامة، كما سيكون باستطاعتهم فرض غرامات تتراوح بين ستين دولارًا للمخالفة الأولى، وأكثر من ألف وخمسمائة دولار للمخالفة الرابعة.