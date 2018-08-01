انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

01 أغسطس 2018 - 12:16 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، عقب إعلان نتيجة التحولات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة للشعبتين الأدبية والعلمية 205 درجة بنسبة 50%.

وطبقًا لإحصائيات وزارة التعليم العالي، فإن إجمالي عدد الطلاب للشعبيتين العلمية والأدبية لطلاب المرحلة الثالثة، 88105 طلاب وطالبات.

وكشف المجمع التكراري لمجاميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، عن ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% عن الأعوام الماضية، بنحو 64 ألف طالب عن العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى للكليات للشعبتين بنحو 3-4 درجات.

وبالعودة للمجمع التكراري للعام الماضي، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق 69%، الآداب 68%، وللخدمة الاجتماعية 66%، والتربية النوعية شعبة موسيقية 67.5%، وآداب انتساب 78%، تربية رياضية 67%، والزراعة 65%.

وحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة للشعبة العلمية، هي: “التعليم الصناعي، بعض كليات التربية وشعبها، التجارة -انتساب موجه، الزراعة، السياحة والفنادق، الآداب -انتساب وانتظام، الحقوق-انتساب وانتظام، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم -انتساب وانتظام، والاقتصاد المنزلي، والتربية النوعية، وبعض المعاهد العليا الهندسية، وبعض المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية للشعبة العلمية، بـ”المعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة، وكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، التربية الموسيقية والفنية، لمن اجتازوا امتحانات القدرات”.

وفيما يخص الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية، يوجد أماكن بكليات الحقوق – انتساب، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية – انتساب وانتظام، دار العلوم – انتساب موجه وانتظام، التربية النوعية، الاقتصاد المنزلي، وبعض المعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية، والمعاهد العليا الخاصة، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية الفنية والموسيقية، لمن اجتازوا اختبارات القبول”.