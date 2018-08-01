«الجبلاية» ترفض إلغاء السوبر المصري السعودي

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اتحاد الكرة

الجبلاية

كأس مصر

عامر حسين

سوبر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن مجلس الجبلاية متمسك بإقامة السوبر المصري السعودي والذى يجمع الأهلي المصري أمام اتحاد جدة السعودي بطل كأس مصر والزمالك بطل كأس مصر، أمام الهلال بطل الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن الاجتماع المشترك بين الاتحادين المصري والسعودي كان قد حدد موعدين مقترحين لإقامة مباراتى بطولة السوبر المصرى السعودى، بحيث تقام أولا مباراة الزمالك والهلال يوم 6 نوفمبر المقبل بالقاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما تقام مباراة اتحاد جدة والأهلى المصرى يوم 8 نوفمبر المقبل بالرياض على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


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