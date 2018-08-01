افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

01 أغسطس 2018 - 12:42 م

انطلقت فعاليات حفل افتتاح المباريات الحربية الدولية 2018 بجمهورية روسيا الاتحادية بقاعدة باتريوت بارك بالعاصمة الروسية موسكو وباقى المدن الروسية التى تقام بها المسابقات بمشاركة 33 دولة وأكثر من 200 فريق يمثلون الدول المشاركة التى تتنافس فى مختلف المسابقات.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فنى وموسيقى لمجموعة من المارشات والأغانى الوطنية لفرقة الموسيقات العسكرية الروسية التى جسدت تاريخ الجيش الروسى، أعقب ذلك طابور عرض عسكرى لعناصر رمزية ممثلة لجميع الدول المشتركة فى المسابقات، كما تضمن الاحتفال عرضًا لحرس الشرف الروسى حاملاً أعلام جميع الدول المشاركة، كذلك تنظيم معرض ثقافى تضمن التراث الثقافى والأدبى لمختلف الدول المشتركة فى المسابقات.

وألقى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو كلمة من منصة الاحتفال بميدان باتريوت بارك نقل خلالها شكر وترحيب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالوفود المشتركة فى المسابقات ، معلناً بدأ فعاليات المنافسة فى مختلف المجالات ومتمنياً التوفيق لجميع الفرق، كما أكد وزير الدفاع الروسى أن هذه المسابقات فرصة عظيمة لدعم وزيادة التعاون العسكرى بين الدول المشاركة مشيراً إلى أن أعداد الدول المشتركة فى ازدياد عن الأعوام السابقة .

كما انطلقت فعاليات الافتتاح بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة فى المسابقات المقامة على الأراضى الصينية، حيث تقام مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 هذا العام بميادين تدريب متعددة على أراضى الدول المنظمة ، وتشارك القوات المسلحة المصرية بخمس فرق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتى روسيا الاتحادية والصين الشعبية وتستمر المسابقات حتى الحادى عشر من أغسطس 2018.

وتأتى مشاركة الفرق المصرية انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة، وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكرى بين الدول على الساحة العالمية.

حضر الافتتاح وزراء دفاع أذربيجان وكازاخستان وبيلاروسيا ووفود القوات المسلحة للدول المشاركة .

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