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بالصور.. مفاجأة لـ"هبة مجدى" فى عيد ميلادها الثلاثين

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عيد ميلاد هبة مجدى
عيد ميلاد هبة مجدى

وكالات : حنان حمدتو

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نظم الفنان محمد محسن حفل عيد ميلاد لزوجته الفنانة هبة مجدى، بطريقة مفاجئة ورائعة، وذلك عن طريق دعوته لعدد من أحباء  زوجته وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخرانى.

وبادر محسن بتقديم هدية هى الأحب إلى هبة فى عيد ميلادها الثلاثون، وهى دعوة أصدقائها  المقربين منها.

ونشرت هبة مجدي صورة لها من عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت فيها مع زوجها محمد محسن والفنانة مي كساب والنجم الكبير يحيي الفخراني، وعلقت على اللقطات قائلة: "أحلى مفاجأة من زوجي الحبيب يوم ميلادي"

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