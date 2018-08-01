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انعقاد الندوة الصيفية لعلم الأمراض بكلية الطب بالقوات المسلحة

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القوات المسلحة

الاردن

كلية الطب

الندوة الصيفية

عُقدت الندوة الصيفية لعلم الأمراض بكلية الطب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الكلية الملكية لعلم الأمراض بالمملكة المتحدة فى الفترة من 27/7/2018 وحتى الأول من أغسطس بمشاركة مجموعة من طلبة كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وطلبة كليات الطب من دولة الأردن ومجموعة من طلبة الطب العسكرى بدولة باكستان ونخبة من أساتذة ورؤساء الأقسام والخبراء الأجانب، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية ، وتدريب الكوادر وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية والبحثية.

يذكر أن الندوة الصيفية لعلم الأمراض هذا العام ناقشت أحدث التقنيات وأخر ماتوصل إليه العلم فى مجال طب المعامل وعلم الأنسجة وعلم الأمراض الكيميائية وإتاحة الفرصة للطلبة للإطلاع والإستفادة من الخبراء وأساتذة علم الأمراض بالمملكة المتحدة ، كما تم تنظيم مسابقة علمية بحثية خلال الفعاليات وقام مدير كلية الطب بالقوات المسلحة بمشاركة أعضاء الكلية الملكية لعلم الأمراض فى تكريم الفرق البحثية المتميزة.

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