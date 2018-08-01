» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية

01 أغسطس 2018 - 01:25 م

أفاد المخرج أحمد خالد موسى، في برنامج "عين"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، بأن الفنان أحمد السقا كان قد مر بفترة اكتئاب قبل تصوير فيلمه الشهير "هروب اضطراري"، كادت أن تنهي حياته الفنية.

وأضاف موسى أنه تردد على السقا لمدة 42 يومًا، لإقناعه بتراجعه عن قراره، راجياً أن يكون آخر أعماله من إخراجه، مشيراً إلى أن اكتئاب السقا كان لأسباب عائلية، ومضايقات من بعض من كان يعمل معهم، وكانت تلك هي الفترة التي عرض عليه فيها فيلم "هروب اضطراري"