"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

01 أغسطس 2018 - 01:30 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لسائق يقوم بتصرفات عنيفة وغريبة في منطقة المهندسين بالجيزة.

وقال مجدي مالك، شاهد عيان على الواقعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية: "إن هذا السائق كان يمر في الشارع، فكانت هناك سيارة قادمة أمامه، فحاول أن يمر منها، وبالفعل مر، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين السائق الآخر فنزل من السيارة حاملا "كوريك" السيارة وكسر سيارة الرجل الذي كان قادما من الجهة الأخرى.

ولفت شاهد العيان، إلى أن هذا السائق، وضع الرجل الآخر على "كبود" السيارة وسار به مسافة مائة متر، وكان يصرخ، ولكنه وجد الطريق مسدودًا، فاصطدم بثلاثة سيارات أخرى، وتجمهرت الناس عليه وقاموا بضربه.

وعلق الإبراشي على الواقعة قائلا إن الناس يجب أن تأخذ حقها بالقانون، بدلا من "البلطجة"، ومن يقوم بالبلطجة سيجد بلطجة أخرى مقابلة.

شاهد الفيديو..