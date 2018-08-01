  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:22 م
بحث متقدم
قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

وزير الداخلية

بالفيديو.. سيدة لوزير الداخلية: "حقي في رقبتك"

هجوم مستشار مرسي علي " مكملين" يثير عاصفة جدل

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

محمد صلاح

مفاجأة.. الريال يجهز عرضًا ضخما لـ"صلاح"

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك

الرياضة

الإعلامي عمرو أديب
أديب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على تعادل الزمالك أمام بتروجيت

#

تعليق ناري لـ"أديب" على ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني

#

مرتضى يكشف سبب خلافه مع عمرو أديب

#

رد فعل هستيري لـ"أديب" على فوز الزمالك

تعادل

الزمالك

مرتضى

كهربا

شيكابالا

خرج الإعلامي عمرو أديب عن صمته بعدما تعادل الزمالك بالأمس أمام نظيره بتروجت في أولى مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي على "تويتر":  "يعنى يا ربى من أولها كده تعادل.. مدرب جديد ولعيبه جديدة وفانلات جديدة لكن نفس الفصول البايخة القديمة نفسي أفهم أيه المشكلة ليه الحال ما بيتعدلش نفس السلبية نفس المشاكل أتحدى حد يقولى إحنا ليه مبنتقدمش خالص تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع".

جدير بالذكر أن الزمالك قدم مستوى متوسطًا أمام نظيره بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهم بالأمس على استاد الجيش بالسويس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية
» مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفا على طريقة "ميسى"
» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان
» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية
» سؤال محرج من "الإبراشي" لضيفه على الهواء
» عمرو أديب يطالب رئيسة كرواتيا بإصلاح الزمالك
» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات
» «جروس» غاضب من مستوى لاعبي الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان