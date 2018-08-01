20 لاعبًا بقائمة «الدراويش» استعدادًا لمواجهة الأهلي

01 أغسطس 2018 - 01:44 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الجزائري خير الدين مضوي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الأهلي، غدًا الخميس، بالجولة الافتتاحية من عمر الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى، عصام الحضري، ومحمد فوزي، ومحمد مجدي.

خط الدفاع: علاء عبد العظيم، وطارق طه، ومحمد هاشم، وأحمد أيمن، ومحمود متولي، وريتشارد بافور.

خط الوسط: حسني عبدربه، نادر رمضان، كريم بامبو، محمد صادق، السعد الجزيري، وجيه عبدالحكيم، محمد الضرف، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: شكري نجيب، وكريستوفر ميندوجا.