» سؤال محرج من "الإبراشي" لضيفه على الهواء

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الطلاق الشفهي

أحرج الإعلامي وائل الإبراشي ضيفه عصام عجاج، المحامي، عقب تأكيد الأخير أن الطلاق الشفهي يقع، وهذه نصوص قطعية لا يجب أن يتم اللعب فيها، مشيرًا إلى أنه إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق"، فإن هذه الطلقة تقع.

وأضاف "عجاج"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، بأنه يعارض تفصيل الفتاوى، موضحا أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق.

وأشار المحامي، إلى أن "توثيق الطلاق سيهدم المجتمع"، لافتا إلى أن هذا يتيح للزوجة أن تشكو زوجها لأنه لم يوثق الطلاق.

من جانبه، وجه الإبراشي، سؤالا له، وقال: "هل تقبل أن تزوج ابنتك بدون أوراق، لأن الزواج الشفهي يقع؟"، فرد المحامي: "الطلاق يوثق زي ما الزواج يوثق، لكن الخلاف في أن الطلقة تقع أم لا"، فكرر الإبراشي سؤاله: "هل تقبل ذلك على ابنتك"، فرد: "يجوز"، ليجيبه مقدم الإبراشي  "مش هتوافق".

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