  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
صلاح وماني

بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

محمد البرادعي

«البرادعي»: لا بد من الحوار مع الجميع بلا استثناء

مصر والكويت

مصر ترد على تورط جامعاتها في «الشهادات المزورة» بالكويت

اجتماع مجلس الوزراء

خبر سار من الحكومة للمصريين في الخارج

أردوغان وترامب

«أردوغان» يهاجم «ترامب»: نرفض لغة التهديد

صلاح وميسي

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في استفتاء أفضل لاعب

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

قتلي الشيعة في سوريا لأجل نتنياهو

اشريف

المكسيكي أجيرى يدرب الفراعنة بـ120 ألف دولار

وزير الداخلية

بالفيديو.. سيدة لوزير الداخلية: "حقي في رقبتك"

هجوم مستشار مرسي علي " مكملين" يثير عاصفة جدل

هجوم مستشار مرسى على "مكملين" يثير عاصفة جدل

"أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية

آخر الأخبار

أحلام
أحلام

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

علميًا .. دحض نظرية "دارون" فيما يتعلق بـ"الدماغ البشري"

#

السادات كان سيتخلى عن السلطة بإرادته لو استمر حيًا 7 أشهر

#

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

#

أبناء الأسد يقضون إجازتهم بمخيم روسي

كشفت الفنانة أحلام، عن سبب ظهورها وهى داخل طائرة عسكرية أثناء مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وتابعت فى تدوينة نشرتها على حسابها الخاص قائلة: "فقط للتوضيح استأجرت الطائرة العسكرية  من حسابي الخاص  وأنا مش أول من أستأجر طيارة عسكرية".

وأوضحت أحلام أن سعادتها بتواجدها في بلدها الثاني الأردن، لا تعادلها سعادة حتى وإن طلب منها أن تذهب إلى "البتراء" سيرًا على الأقدام .

وكشفت أحلام عن كونها ستعود إلى "البتراء" مرة أخرى من أجل تصوير الكليب الخاص بألبومها القادم، موجهة الشكر لمن ساندها في هذا الأمر .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تدشين خط بحري مباشر بين قطر والمغرب
» «البورصة» تربح 3.6 مليار جنيه
» بالصور.. مصرع سائق تحت عجلات جرار زراعي في الغربية
» «مضوي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي
» "أحلام" تكشف عن ظهورها بالطائرة العسكرية
» بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفا على طريقة "ميسى"
» اختبار طبي لـ "فتحي" قبل موقعة "الدراويش"
» مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء
» سما المصرى تثير الجدل: إبليس منزلنا عروض جميلة
» شاهين: حصلت على الدكتوراه رغمًا عن الإخوان
» شاهد.. ماذا قال ملك جمال لبنان بعد خسارته البرلمانية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان