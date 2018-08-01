"القومى للمرأة" ينظم ورشة للمقبلين على الزواج

01 أغسطس 2018 - 03:08 م

تعقد لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة برئاسة دينا حسين عضوة المجلس، ورشة عمل يوم الجمعة المقبل لمتابعة مخرجات الدورة الأولى من مبادرة "معاً لنبقي" الذي أطلقها المجلس وشارك فيها 70 مشاركا ومشاركة من المتزوجين حديثاً ومن المقبلين على الزواج من محافظة القاهرة .

وأكدت دينا حسين أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة وتقيم مخرجات ورش العمل التى ينظمها المجلس ضمن برنامج “معاً لنبقي” من خلال متابعة كاملة للأسرة التى تلقت التدريب مسبقاً على أن يتم ذلك كل 3 أشهر للمتابعة وتقييم نجاح المبادرة وتأثيرها على المشاركين وعلى تعاملتهم مع بعضهم البعض بناءً على رأى المشاركين ومناقشة مقترحاتهم بشأن الفترة المقبلة وذلك حرصًا منا على استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها مشيرة أنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج موازى أيضًا لأطفال المتدربين في نفس توقيت انعقاد الدورة.