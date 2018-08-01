«صلاح» يتفوق على «ميسي» في استفتاء أفضل لاعب

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كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم، الأربعاء، عن نتيجة الاستفتاء التي أجرته عن اللاعب الذي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وجاء محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في المركز الثالث في التصويت على استفتاء الصحيفة الألمانية، خاصة أنه ضمن الـ10 لاعبين المرشحين لتلك الجائزة، وحصل صلاح على أصوات الجمهور في هذا الاستفتاء بنسبة 14%.

وجاء في المركز الأول النجم الكرواتي ولاعب ريـال مدريد لوكا مودريتش بـ31%، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ثانيًا بـ24%، ورابعًا النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ11%، وخامسًا البلجيكي إيدين هازارد بـ6%، وسادسًا الفرنسي أنطوان جريزمان بـ4%، وسابعًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ4%، وثامنًا البلجيكي كيفين دي بروين بـ3%، وتاسعًا الإنجليزي هاري كين بـ2%، وعاشرًا الفرنسي رافائيل فاران بـ1%.


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