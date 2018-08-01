ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في بسيون بالغربية

01 أغسطس 2018 - 04:23 م

ضبطت مباحث مركز بسيون بالغربية، صاحب منزل فى المدينة ينقب عن الآثار، وبرفقته 9 آخرون.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون، يفيد بضبط "ح.ع"، مقيم ببسيون المدينة، أثناء قيامه بالحفر أسفل منزله وبرفقته 9 أشخاص آخرون بهدف التنقيب عن الآثار.



تم اقتياد المتهمين لديوان المركز والتحفظ على أدوات الحفر من مايكنة لشفط المياه وغيرها من أدوات.



تحرّر محضر بالواقعة يحمل رقم 12343 جنح مركز بسيون، وأخطرت النيابة للتحقيق.

