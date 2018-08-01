» «البورصة» تربح 3.6 مليار جنيه

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6. 3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2. 877 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 7. 922 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 58. 0%، ليبلغ مستوى 18. 15670 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 44. 0%، ليبلغ مستوى 78. 747 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي ارتفع بنحو 40. 0%، ليبلغ مستوى 86. 1937 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 89 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.


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