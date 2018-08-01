بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»

01 أغسطس 2018 - 05:03 م

شهد سباق الدراجات لفريق ليفربول في مدينة إيفان الفرنسية إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي الريدز، عقب الأزمة التي حدثت بين الطرفين خلال مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد، في المباراة الودية الذي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذهب اللاعبان رفقة بعضهما إلى مقر تدريبات الريدز بمدينة إيفان الفرنسية، خلال معسكر الفريق بفرنسا، استعدادا لمواجهة نابولي الإيطالي الودية، حيث ركب اللاعبان الدراجة وتبادلا الحديث والضحك أثناء الذهاب للمران.

كان خلاف نشب بين محمد صلاح وساديو ماني، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقهما أمام نادي مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال استعدادا للموسم الجديد 2018-2019، بعد ركلة الجزاء التي احتسبت للريدز في الشوط الأول من المباراة، وتقدم الفرعون المصري لتسديد الركلة إلا أن ماني أصر على التسديد، ليحدث بينهما نقاشا قبل تنفيذ ضربة الجزاء، ما جعل لاعب الوسط، جيمس ميلنر وسحب صلاح من قميصه لحل الموقف وسددها ماني بنجاح، معلنا الهدف الأول للريدز في مرمى الشياطين الحمر.

ويلتقي ليفربول نظيره نابولي، في المباراة الودية، المقرر لها، السبت المقبل، خلال معسكر الفريق الإنجليزي بفرنسا، كما يخوض مباراة أخرى في معسكره بفرنسا أمام فريق تورينو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.