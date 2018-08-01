أول تصريح لـ«أجيري» فور تعاقده على تدريب المنتخب

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أبدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، سعادته بتدريب الفراعنة، موضحًا أنه منتخب له اسم كبير على مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف "أجيري"، في تصريحاته صحفية: «سعيد بتدريب منتخب مصر وافقت على المهمة دون تردد»، متابعًا «وجود نجم مثل محمد صلاح ونجوم آخرين دفعني للموافقة».

وأكمل: «وجود شخص مثل هاني أبو ريدة واحترام كل شخص جلس معي اليوم ساهم كثيرًا في تسهيل إنهاء الاتفاق»، مشيرًا إلى أن «الفراعنة» قادرون على التأهل لمونديال قطر عام 2022، وتحقيق إنجاز به.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري، أن منتخب مصر ظهر بشكل جيد في المونديال الماضي بروسيا، رغم الخروج من الدور الأول بدون أي نقاط.

وأشار إلى أنه كان متابعًا جيدًا من خلال تحليله للمونديال على التلفزيون المسكيكي، لكنه لم يكن محظوظًا أمام أوروجواي وروسيا، مؤكدًا أنه يعلم أن مصر لديها جمهور يعشق كرة القدم وأعدهم بتقديم كرة ممتعة.

كان اتحاد الكرة اتفق على تولي المكسيكي خافيير أجيري، قيادة المنتخب لمدة 4 سنوات مقابل 120 ألف دولار و2 مساعدين أجانب، وسيتم توقيع العقود اليوم، حيث فضل أعضاء الجبلاية المدرب المكسيكي على الإسباني كيكي فلوريس، اللذين تنافسا على تولي أحدهما قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب مصر السابق.

وكشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، يسافر إلى بلده غدا الخميس، وسيتم عقد مؤتمر صحفي له بالقاهرة الأسبوع المقبل، للإعلان عن كل التفاصيل، مضيفًا: "سيتم توقيع عقد مبدئي اليوم مع أجيري وحددنا يوم 15 أغسطس للمؤتمر الصحفي وأجيري سيتحمل رواتب الـ2 مساعدين من راتبه البالغ 120 ألف دولار".


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