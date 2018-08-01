» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة

01 أغسطس 2018 - 05:49 م

قال مصدر أمني بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على ضابطي شرطة بالمحافظة.

وأشار المصدر حسب ما نشر في موقع "التحرير"، إلى أن مأمورية من ضباط هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المقدم "و. إ"، والرائد "م. ز"، للتحقيق معها فيما ورد في أقوال المستخلص الجمركي "ع.ا"، المتهم المحبوس في قضية رشوة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، موضحًا أن هناك مكالمات مسجلة بإذن النيابة العامة للمتهم "ع. ا" كشفت علاقته بالضابطين، وأطراف أخرى سيجري استدعاؤها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن قرر قاضي المعارضات، قرر يوم 11 يوليو الماضي، تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم ومتهمين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد بدأت تحقيقات موسعة في قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

كما قررت النيابة حبس الراشي والوسيط المتهمين، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط في تقديم تلك الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.



