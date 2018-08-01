» حبس مسئول بنادي الزمالك لاتجاره في العملة

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المصريون

الزمالك

نادي

قضت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي، بحبس محمد أبو طالب أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.

ووجهت النيابة للمتهم محمد أبو طالب، تهم الاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزي بالاشتراك مع آخرين.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام منذ شهور للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

وكانت محكمة الجنح قد قضت في شهر أبريل الماضي، ببراءة محمد بدر مدير الحسابات بنادى الزمالك وعبد الكريم محمد مسئول الخزينة، وجاء قرار المحكمة لعدم صحة الواقعة وكيديتها، وترافع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أمام المحكمة وقدم أوراقا تثبت أن الواقعة ليست صحيحة.

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