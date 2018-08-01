محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

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الجنازة

وصية

محمد شرف

حسن البرنس

قال الدكتور ناجي البرنس، شقيق الدكتور حسن البرنس، البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الفنان محمد شرف كانت تربطه صداقة قوية بشقيقه المحبوس حاليًا.

وكتب شقيق البرنس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مات ابن الحضرة ومن نشأ معنا في شارع واحد وكان زميلاً لأخي حسن البرنس في الابتدائي".

وأضاف "منذ أكثر من 3 أعوام وهو يعانى من مشاكل في قلبه حتى توفاه ربه، كان خفيف الظل وابن نكتة حتى في حياته الخاصة".

وتابع: "قال لي يومًا في التليفون عارف فيه واحد بخاف قوى أنه يشوف أفلامي والبلاوي اللي بعملها، فرددت: مين يامحمد فجاوب: أخويه وحبيبي الدكتور حسن أصلى بتكسف منه أوى".

واستدرك "سألته: "وأنا يا محمد مابنخفش منى؟ فرد بصراحة لأ لأنك لو زعلت منى هجوزك ياسمين عبدالعزيز وساعتها هترضى عني".

وكشف البرنس أن الفنان الراحل كان قد أوصى بأن يقوم شقيقه القيادي الإخواني بصلاة الجنازة عليه، ناسبًا إليه القول: "والنبي يا دكتور ناجى وغلاوة عبدالرحمن ابنك، لو خرج أبوعلي من سجنه خليه يصلى عليه ويدعيلي وقوله محمد زي ماهو من جوه لكن أكل العيش".

واختتم البرنس: "رحم الله محمد شرف وللأسف توفى ولن نتمكن من تنفيذ وصيته".


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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان