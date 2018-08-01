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توجيه تهمة تغيير عملة لأمين خزينة الزمالك

قضايا وحوادث

نادي الزمالك
ارشيفية

شيماء السيد

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الزمالك

النيابة

الخزينة

حيس

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس أمين خزينة نادي الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة  ووجهت له تهمة تغيير العملة خارج البنوك والمؤسسات الرسمية ومن المنتظر أن تجري النيابة تحقيقات مع مسئول حسابات النادي وحددت جلسة التحقيق معه خلال الأسبوع القادم.

واستمعت النيابة لأقوال أمين الخزينة الذي تقرر حبسه ووجهت له الاتهام المنسوب له قبل أن تصدر قرار حبسه لمدة 15 يومًا.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك.

كان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.

وفي ذات السياق يعتزم رئيس نادي الزمالك دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ بمقر النادي لبحث تداعيات حبس أمين خزينة النادي.



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