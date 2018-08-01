» رسميًا.. الأهلي يوقع عقود الرعاية مع صلة

01 أغسطس 2018 - 06:57 م

وقع مسئولو النادي الأهلي، على عقود رعاية النادي الجديدة مع شركة صلة السعودية، والتي فازت بحقوق رعاية القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة.

وكانت شركة صلة السعودية فازت بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة، بمقابل مادي وصل إلى 500 مليون جنيه، بعد منافسة مع وكالة الأهرام للإعلان وشركة برزينتيشن.

وحضر توقيع العقود ممثلو الشركة السعودية في مصر، بجانب محمد مرجان، المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد باع حقوق بث مبارياته لشركة برزينتيشن مقابل 400 مليون جنيه، ما يعني أن حقوق البث والرعاية بلغت قيمتهما 900 مليون جنيه.