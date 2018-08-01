روسيا: نمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة

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روسيا

الأسلحة

الجيش المصري

التعاون العسكرى

كشف السفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، عن تفاصيل تزويد روسيا الجيش المصري بأحدث الأسلحة، بما في ذلك أسلحة الدفاع الجوي المتطورة.

وأوضح السفير الروسي أن أحد الدوافع لتطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا ومصر هو الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أن روسيا تمد مصر بالأسلحة لكافة صنوف القوات المسلحة المصرية.

وقال سفير موسكو لدى القاهرة لوكالة « إنتر فاكس»: "أستطيع أن أقول إن حجم الإمدادات الروسية من الأسلحة إلى مصر كبير جدا، والنطاق واسع، فهو يغطي كلا من القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية"

وشدد كيربيتشينكو على أن الحديث هنا يدور بالطبع حول الأسلحة الروسية الحديثة والمتطورة.

وردا عن سؤال فيما إذا كانت مصر مهتمة بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "S-400 "، أكد السفير "أن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر يعتبرها الجانب المصري ملكا لوزارة الدفاع المصرية، ويحترم الجانب الروسي حقوق الشركاء المصريين".

ونوه سيرغي كيربيتشينكو بأن التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا يتوافق مع جميع المعايير الدولية، وأن إمدادات روسيا العسكرية لمصر تتناسب مع المصالح الدفاعية المشروعة لمصر، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب تظل واحدة من الدوافع لتطوير التعاون العسكري التقني بين الجانبين.

وأشار السفير إلى تبادل المعلومات والتعاون بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب، وإلى تدريب الكوادر المصرية في روسيا، وقال: "يكفي القول أن واحدة من أخطر المناطق هي الحدود الفاصلة بين مصر وليبيا الممتدة على مسافة ألف كيلو متر، ومن أجل السيطرة على هذه الحدود ومنع العبور غير الشرعي للإرهابيين من هذا الجانب أو الآخر، يجب أن تكون هناك قدرات عسكرية مناسبة، وهذا هو أحد الدوافع لتطوير تعاوننا العسكري - التقني مع مصر".


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