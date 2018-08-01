تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

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البنوك

التراجع

الجنيه

سعر الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه تراجعها خلال تعاملاتها اليوم الأربعاء، ويتراجع فى بنك واحد فى بداية التعاملات المسائية، بعد انخفاضة في عدة بنوك بالتعاملات الصباحية.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول، إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة وقناة السويس والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر استقر سعر الدولار عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وهو نفس سعر التعاملات الصباحية.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه أيضًا في بنك البركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.


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قيادات الإخوان