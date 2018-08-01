  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الإعلامي خيري رمضان

«السيسي» يبعد «خيري رمضان» عن ماسبيرو

الضحية

سرقة قرنية ضحية«قصر العيني».. جريمة أم حق قانوني؟

وزارة الخارجية

نداء أخير من «الخارجية» للمصريين الهاربين في روسيا

الفنان محمد شرف في سرير المرض

محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه

الدولار والجنيه

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

أسلحة روسية

روسيا: نمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

حمدي عبدالرحمن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية

قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة

اجيري

أول تصريح لـ«أجيري» فور تعاقده على تدريب المنتخب

تعرف على الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة

تعرف على الرجل الذي يحاول مع مصر إنقاذ غزة

النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس

قضايا وحوادث

جثة بالقرب من دير الملاك بالفيوم
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النائب العام يأمر بمعاينة موقع حادث قطار أسوان

#

شاهدة تكشف مفاجأة عن المتهمة بقتل أطفال المريوطية

#

النائب العام يفتح تحقيقًا ضد اتحاد الكرة

#

قرار عاجل من النائب العام لحل لغز «مذبحة الرحاب»

قتل

التحقيق

النائب العام

اسقف

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة جنوب دمنهور الكلية التى تتولى التحقيق فى واقعة مقتل الأنبا استيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار باستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه.

كما كلف جهات البحث الجنائى بسرعة الانتهاء من التحرى عن الواقعة ومرتكبيها.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مكان الحادث عقب تلقيها إخطارًا بمقتل المجني عليه، وتم إجراء معاينة ومناظرة الجثمان والتحفظ على أجهزة d.v.r الخاصة بالدير وندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تورط ضباط يوليو في الإرهاب ؟!

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (2)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. الإنتاج الحربي يحقق أول فوز في موسم 2019
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وتشيلسي
» قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب المنتخب الجديد
» النائب العام يتابع سير تحقيقات مقتل الانبا إبيفانيوس
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
» القبض على ضابطين بتهمة الرشوة
» رسميًا.. الأهلي يوقع عقود الرعاية مع صلة
» تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال السيسي
» بالصور.. إنهاء أزمة «صلاح» و«ماني»
» تدشين خط بحري مباشر بين قطر والمغرب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان