نداء أخير من «الخارجية» للمصريين الهاربين في روسيا

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طالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، الذين سافروا إلى دولة روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، بضرورة اتباع قوانين السفر والإقامة الروسية، وعدم محاولة الخروج عن الإطار المنظم لقواعد الإقامة في روسيا والمواعيد المقررة لمغادرة المشجعين عقب انتهاء مباريات كأس العالم.

وأكدت وزارة الخارجية، أن السلطات الروسية أوضحت أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة تجاه المخالفين لتلك القوانين والتعليمات، وهو ما قد يترتب عليه تعرض المخالفين للاحتجاز لحين الانتهاء من إجراءات ترحيلهم وفقًا للقوانين والقواعد الروسية في هذا الصدد.



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