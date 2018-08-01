كواليس جلسة «جروس» مع «كهربا»

01 أغسطس 2018 - 09:05 م

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القد بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم، الأربعاء، في إطار الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري السبت المقبل.

وقام كريستيتان جروس خلال حديثه مع كهرباء بإعطائه بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها خلال الفتره القادمة، كما طالب المدرب اللاعب ببذل أقصى ما لديه من مجهود خلال الفترة القادمة.

كما عقد حرص جروس على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن لقاء بتروجت الذى اقيم امس الثلاثاء، والذى انتهى بالتعادل السلبي، وطالبهم بضرورة غلق هذة الصفحة، والتركيز فى المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات.