» نادر السيد يتوعد مدرب المنتخب الجديد

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نادر السيد

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توعد نادر السيد، حارس الزمالك والمنتخب الوطني السابق، المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب، باللجوء إلى القضاء، بداعي عدم التزام الأخير بوعوده.

وتولى أجيري تدريب المنتخب الوطنى لمدة 4 سنوات خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذى رحل عن منصبه بعد خروج الفراعنة من الدور الأول بكأس العالم 2018.

وقال نادر السيد، فى تصريحات صحفية: «أجيرى مدرب لا يلتزم بوعوده، ويتهرب من مسئولياته، فكيف يؤتمن على المنتخب الوطني؟».

وأوضح نجم المنتخب السابق، قائلاً: «قمت بترشيح أجيرى لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدما تم تكليفه بملف مدرب المنتخب، وفوجئت بعدها بالتعاقد مع المدرب دون علمى، وعندما تحدثت معه، أخبرنى بأنه لا يعرف شيئًا عن المفاوضات التى تمت وأن ميشيل سالجادو لاعب ريال مدريد السابق والذى يعمل وكيلًا حاليًا هو من أنهى الصفقة مع الجبلاية».

وتابع: «لن أترك حقوقى وسأدافع عنها أمام القضاء خاصة وأنى قمت بترشيح أجيرى من البداية».

وعن المفاوضات مع تيري هنري، قال: «النجم الفرنسى تخلى عن راتب 5 ملايين إسترلينى فى قناة سكاى سبورتس للعمل كمدرب، كما أنه قام بالتبرع براتبه مع منتخب بلجيكا لإحدى الجمعيات الخيرية، وكان يتطلع لقيادة المنتخب الوطنى وأبدى مرونة كبيرة فى المفاوضات لأنه يريد النجاح ولا يركز سوى فى كرة القدم، لكن اتحاد الكرة اتجه إلى أجيرى فى النهاية».

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