برلماني: "القرنية" ليست عضوا في الجسم

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علق الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، على ازمة نزع قرنية من متوفي بمستشفي القصر العيني دون علم اهله بالقول:" إن القرنية تعتبر نسيجًا وليست عضوا كاملًا، ولذلك لم يجرم نقلها من الموتى في قانون نقل الأعضاء".

وقال "مرشد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم":"  القانون يتيح للمستشفيات التي يوجد بها بنوك للعيون الحصول على القرنية من الموتى دون موافقة الأهل، لكن خوف الأطباء من المشاكل قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون أحيانًا".

ولفت إلى أن هناك نصف مليون مصري في حاجة لنقل القرنية من الموتى لإنقاذهم من العمى، مشددا على ضرورة نشر ثقافة التبرع بالقرنية، خاصة انها ليست عضوًا في الجسم.


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