إصابة فنان شاب بجلطة في القلب ونقله للعناية المركزة

أحمد عادل شعبان
أصيب الفنان الشاب محمود الجابري بجلطة في الشريان التاجي مما أدى لتوقف عضلة القلب وتم نقله للرعاية المركزة بمستشفى سعاد كفافي بجامعة مصر .
وكشف الفنان محمد عبد الحافظ تفاصيل الخبر قائلًا في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "دخل الفنان محمود الجابري للعناية المركزة بمستشفي سعاد كفافي بجامعة مصر بسبب جلطة في الشريان التاجي أدت إلى توقف عضلة القلب".
وأضاف: "قام الدكتور هشام عمار بعمل عملية قسطرة علي وجه السرعة وقام بتركيب دعامة والحمدلله حالته الصحية بدأت تستقر وسيتم نقله من العناية إلي غرفة عادية غدا بمشيئة الله .. مليووون سلامة عليك يا حبيبي وصاحبي وأخويا ربنا يقومك بالسلامة يا غالى".
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