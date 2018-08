» شاهد .. معركة بالأيدي والأرجل بين مطربين شهيرين

02 أغسطس 2018 - 07:45 ص

اندلعت معركة كبرى بين اثنين من أشهر مطربي الراب في فرنسا ، بمطار باريس .



وأظهرت فيديوهات نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاشتباك العنيف بين المغنيين "Booba"، و"kaaris"، التي اشترك بها عدد من رفاق الطرفين.

ووقعت المعركة في مطار باريس أورلي الدولي.

وامتدت المعركة إلى السوق الحرة، ما تسبب بفزع كبير بين المسافرين، قبل أن تتدخل أجهزة الشرطة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن سلطات المطار أغلقت الصالة رقم "1" لفترة محدودة، فيما تم إيقاف 13 شخصا على إثر المشاجرة.

يشار إلى أن عداءا كبيرا يجمع المغنيين الفرنسيين من أصول أفريقية، وقال ناشطون إنهما تصادفا في المطار، لتنشب المعركة بينهما.

French rappers #Booba and #Kaaris fighting in a duty free shop at Paris-Orly airport. Terminal 1 had to be closed to the public, lots flights were delayed pic.twitter.com/PAEbc9M8a6 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 1 August 2018

The bizarre fist fight between French rappers #Booba and #Kaaris at Paris-Orly airport (which led to the cancellation of flights) pic.twitter.com/iVxqA1TWs2 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 1 August 2018