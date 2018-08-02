المشروبات الغازية "الدايت" تدمر مخك وتزيد وزنك

02 أغسطس 2018 - 09:17 ص

حذرت دراسة أمريكية من خطورة المشروبات الغازية منزوعة السكر ، مؤكدة أنها تسبب زيادة الوزن والخرف على المدى الطويل .



وقد فسر البحث هذه الظاهرة بأن المحليات الاصطناعية تغيّر وظائف بكتيريا الأمعاء، بحيث تجعل الشخص معرّضا للإصابة بالسكري ولارتفاع سكري الدم.

ولا يقتصر تأثير تلك المشروبات على زيادة الوزن وخطر السكري بل ترفع أيضا خطر الإصابة بنوبات قلبية بمعدّل يتجاوز أربعين في المئة.!

ويؤكد خبراء الجمعية الأميركية للقلب على أن "تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2.9 مرة".

كما كشفت دراسة هولندية تم إجراؤها في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية بشكل يومي تؤثر سلبيًا على صحة الرجل الجنسية مسببة له العديد من المشاكل الجنسية من أبرزها مشكلة الضعف الجنسي.