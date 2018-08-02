«هواوي» توجه صفعة قوية لـ"أبل"

02 أغسطس 2018 - 09:29 ص

استطاعت شركة "هواوي" الصينية، أن تتفوق وتهزم منافستها "أبل"، في مبيعات الربع الثاني من العام الجاري حسب ما كشفت بيانات لشركة أبحاث عملاقة.

فخلال الربع الثاني من العام الجاري، نجحت "هواوي" في الاستحواذ على 15 % من سوق الهواتف الذكية في العالم، لتأتي في المركز الثاني خلف "سامسونغ" الكورية 20 %، وقبل "أبل" الأميركية 12 %.

ويعزو محللون قفزة "هواوي" الأخيرة، إلى زيادة مبيعاتها في الصين من 91 مليون هاتف في الربع الأول من العام إلى 100 مليون في الربع الثاني.

وتعد السوق الصينية رئيسية بالنسبة لـ"هواوي"، مع مواجهتها صعوبات للانتشار في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب مزاعم مساعدتها لحكومة بكين في التجسس على الغرب.