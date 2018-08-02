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قصة "الكوميدي" صاحب أشهر وجه ضاحك

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ارشيف
صاحب الوجه الضاحك

وكالات- محمد عبدالحارس

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الوجه الضاحك

لاعب صيني

الدورى الآسيوى

أصبح يحظى بشهرة منقطعة النظير، بعدما امتلأت المنشورات الكوميدية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم بصورة لوجه آسيوى ضاحك.

وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على استخدام هذا الوجه التهكمي الضاحك، تساؤل البعض عن هوية صاحبه وأصل اللقطة التي أصبحت رمزا يجمع السخرية والابتسامة الحقيقية في الوقت ذاته.

صاحب الصورة الشهيرة هو لاعب كرة السلة الصيني المعتزل ياو مينج، الذي لعب لنادي "شنغهاي شاركس" في الصين و"هيوستن روكيتس" في الـ NBA بالولايات المتحدة الأميركية.

أما الصورة فالتقطت له خلال لقاء صحفي مع زميله رون أرتيست في مايو عام 2009.

وبينما كان اللاعبان يتبادلان المزحات، رسم ياو تلك الضحكة الساخرة على وجهه لتصبح رمزا يستخدم إلى الآن في مراسلات الإنترنت والمنشورات الكوميدية. وقد كرر ياو ضحكته تلك في أكثر من مناسبة لاحقا.



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