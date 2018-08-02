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بالفيديو.. انفجار بطارية محمول يصيب ركاب طائرة بالذعر

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لحظة انفجار البطارية

وكالات- محمد عبدالحارس

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انفجرت بطارية شحن هاتف محمول أحد الركاب على طائرة تابعة لخطوط "رايان إير"، قبل إقلاعها وهو ما دفع سلطات مطار برشلونة لإخلائها، حسبما أوضح المتحدث باسم الشركة.

وأوضح المتحدث في بيان له، أنه جرى إخلاء ركاب رحلة من برشلونة إلى إيبيزا في مطار "إيل برات" في برشلونة بسبب حريق في هاتف كان في وضعية الشحن عبر بطارية خارجية. ويُعتقد أن البطارية أو ما يعرف بـ الـ"Power bank " لراكب من نيوزيلندا.

وأظهر فيديو التقطه أحد الركاب البطارية الخارجية وهي تشتعل بينما تم فصلها عن الهاتف، فيما تعالت أصوات تشير إلى حالة من الرعب ألمت بالركاب.

وقد تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بطريقة آمنة إلى صالة المطار بينما احتفظ طاقم الطائرة بالبطارية المتسببة في الحادث.

وقال أحد الركاب لموقع إير لايف: "انفجر الهاتف مثل القنبلة وتصاعد الدخان في الطائرة بينما كنا على بعد 100 قدم فقط من محطة المغادرة".

وكان الراكب في الصف الأول وتمكن من فتح باب الطوارئ قبل أن يقوم الطيار بتفعيل سلم الطوارئ. واضطر الركاب للانتظار في المطار بينما تم إخلاء الطائرة من الأمتعة.

وفيما عدا إصابات طفيفة، لم يصب أي راكب بأذى نتيجة الحريق. كما لم يتم استدعاء رجال الإطفاء إلى مدرج المطار أثناء.


شاهد الفيديو من هنا 

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