"عبد المنصف" يحطم رقم "الحضري والعميد"

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متابعات- عمرو محمد

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حطم محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، رقم العميد السابق حسام حسن وعصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي من حيث المشاركة المتتالية؟

وسيكون "أوسا" أول من يشارك فى 23 مباراة متتالية بالدورى المصرى الممتاز، وكان حسام حسن شارك فى 21 مباراة متتالية، كما شارك فى 20 مباراة متتالية بالدورى، قبل أن يحطم "أوسة" أرقام الثنائى عقب المشاركة مع دجلة فى مواجهة الداخلية التى جمعتهما أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى موسم، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

واحتفل لاعبو دجلة والجهاز الفنى والإدارى بتحطيم عبد المنصف أرقام حسام حسن والحضرى عقب مباراة الداخلية.

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