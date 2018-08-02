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900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية لتطوير الرى

مال وأعمال

عبد العاطى
عبد العاطى

وكالات- حنان حمدتو

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كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن أن الخطة القومية للري في مصر تشمل 900 مليار جنيه، وهي خطة طويلة الأجل،  لذلك فتعاون الناس ووعيهم نجح في توفير المياه، نظرًا لالتزام المواطنين بزراعة المساحات المقررة لزراعة الأرز.

وأكد "عبد العاطي"، خلال افتتاحه واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محطة صرف جنوب سهل الحسينية ببورسعيد،  أن المزارعين ابتكروا أفكارًا جديدة لتوفير المياه، لافتًا إلى أن كل منظومة الري تعمل في إطار واحد من أجل تحسين الخدمة وتوصيل المياه للمنتفعين والالتزام بالمقننات المائية.

وتقوم المحطة على تحسين الصرف الزراعي لأكثر من 85 ألف فدان باستثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه، ونفذتها شركة كير لوسكار الهندية، وتضم 5 وحدات تصرف 6 أمتار مكعبة في الثانية بطلمبات رأسية، بالإضافة إلى خط كين تغذية للكهرباء لضمان عمل المحطة باستمرارية.

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